Президент Боливии заявил, что да Силву объявили персоной нон грата в Израиле за правду

Луис Арсе поддержал президента Бразилии, назвавшего действия еврейского государства геноцидом

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе поддержал бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву, объявленного персоной нон грата в Израиле за сравнение операции в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии.

"Мы выражаем нашу полную солидарность и поддержку дорогому президенту Бразилии, которого объявили персоной нон грата в Израиле за то, что он сказал правду о геноциде, который совершается в отношении храброго палестиного народа. История не простит тех, кто останется равнодушным перед лицом этого варварства", - написал он в X (ранее Twitter).

Президент Бразилии 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.