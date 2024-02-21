СМИ: премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

По данным телеканала NHK, Фумио Кисида также повторит позицию Токио о необходимости сохранения антироссийских санкций и продолжения поддержки Киева

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите с лидерами Группы семи (G7) 24 февраля, как ожидается, призовет их к единству на фоне отмечаемой на Западе "усталости от помощи" Украине. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, ожидается, что премьер также повторит позицию Японии о необходимости сохранения антироссийских санкций и продолжения поддержки Киева.

В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году является председателем "семерки", заявили о планах проведения онлайн-саммита этого неформального объединения 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).