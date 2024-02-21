Карлсон считает, что в США хуже осведомлены о происходящем в мире, чем в КНДР

По мнению журналиста, это происходит из-за того, что все искажено и "ложь так похожа на вакуум"

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Среднестатистический гражданин США из-за создаваемого в стране новостного вакуума знает о происходящем в мире меньше, чем среднестатистический гражданин КНДР. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze.

"На самом деле информационная пустыня, в которой мы живем, очень и очень пугает. Иногда мне кажется, что среднестатистический северокореец знает больше о том, что происходит в мире, чем средний американец, который смотрит NBC News. Это происходит из-за того, что все так искажено, ложь так похожа на вакуум, что вы даже не можете понять два факта о России, которые я только что назвал. В России на 100 млн больше людей (чем на Украине - прим. ТАСС), и она способна производить в семь раз больше артиллерийских снарядов, чем вся НАТО. Это всего лишь два факта, с которыми вряд ли когда-либо сталкивался среднестатистический человек в этой стране. И именно эти факты являются определяющими в сухопутной войне", - сказал журналист.

Карлсон назвал бездарным и невежественным госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по его мнению, не понимает упомянутых фактов о России. "У вас больше людей? У вас больше снарядов? Как обстоят дела с вашими снарядами и людьми, принимающими такие решения? Энтони Блинкен. Я не могу поверить, что этот парень - госсекретарь, что за бездарность, он не знает этого или чего-то подобного, он настолько невежественен, что это пугает", - добавил журналист.