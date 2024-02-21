СМИ: республиканцы в Конгрессе США готовятся к шатдауну правительства в марте

По данным портала Axios, республиканцы и демократы могут быть "близки к достижению договоренностей" о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов, но "сделка может провалиться"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, готовятся к возможной приостановке в начале марте работы федерального правительства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, "сдержанный оптимизм", который испытывали республиканцы относительно возможной приостановки работы правительства, сменился "ожиданием шатдауна". "Люди прогнозируют шатдаун, пусть он и продлится всего несколько дней", - приводит Axios слова неназванного законодателя-республиканца. По мнению другого источника портала, республиканцы и демократы могут быть "близки к достижению договоренностей" о продлении финансирования правительства США, но "сделка может провалиться".

Портал подчеркивает, что в отсутствие договоренностей о продлении финансирования некоторые правительственные программы и ведомства приостановят работу 1 марта, а 8 марта наступит шатдаун всего правительства. При этом, даже в случае достижения договоренностей о временном продолжении финансирования работы правительства США после 8 марта, к 30 апреля законодатели должны согласовать полноценный бюджет работы правительства на 2024 год. В противном случае федеральные расходы на работу всех федеральных ведомств и программ будут снижены на 1%.

Президент США Джо Байден ранее подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. 19 января истекал срок действия аналогичного закона о продолжении финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

17 ноября 2023 года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте последнего законопроекта также не упоминалось содействие этим двум странам.