Карлсон заявил об "ужасной бесхозяйственности" американских лидеров

Журналист в интервью Blaze также указал на снижающийся уровень жизни в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон в интервью интернет-изданию Blaze указал на снижающийся уровень жизни в США и бесхозяйственность американских лидеров.

"Я бы порекомендовал каждому из ваших зрителей и слушателей провести неделю в Москве. Не потому, что любишь Россию, а потому, что любишь свою страну. И сравните этот самый большой город в Европе <...> с городом, в котором вы живете <...>", - заявил он в интервью, опубликованном во вторник.

"Так что на самом деле это обвинение, - сказал Карлсон. - Это радикальное обвинение нашему быстро снижающемуся уровню жизни и ужасной бесхозяйственности наших лидеров".

Ранее Карлсон заявил, что Москва производит более приятное впечатление, чем любой город в Соединенных Штатах. Он отметил, что архитектура, еда и услуги в Москве лучше, чем в любом городе США.