Прокуратура Перу начала расследование в отношении экс-президента Вискарры

Как передает радиостанция RPP, фигурант дела, заключивший сделку со следствием, назвал бывшего главу государства лидером преступного сговора, участники которого лоббировали интересы определенных компаний для хищения государственных средств, выделенных на проекты в сфере транспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Мартина Вискарры, подозреваемого в создании коррупционной схемы.

"Генпрокуратура <...> начала предварительные процессуальные действия в отношении Мартина Альберто Вискарры Корнехо из-за предполагаемого совершения преступления против общественного порядка путем создания преступной группировки", - говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано на его странице в X (ранее Twitter).

По данным радиостанции RPP, фигурант дела, заключивший сделку со следствием, назвал Вискарру лидером преступного сговора, участники которого лоббировали интересы определенных компаний для хищения государственных средств, выделенных на проекты в сфере транспорта. В январе генпрокуратура Перу сообщила о задержании нескольких соратников бывшего президента в связи с подозрениями в причастности к коррупционным схемам.

В ноябре 2020 года парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны. Политика признали "морально недееспособным", поскольку ему вменялась в вину коррупция во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 годы). В частности, были выдвинуты обвинения в получении взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше $630 тыс.) при заключении контрактов на строительство местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры. Вискарра занял пост президента в марте 2018 года после ухода в отставку на тот момент главы государства Педро Пабло Кучински.