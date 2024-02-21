Тайвань заявил, что не наращивал численность своих войск на архипелаге Цзиньмэнь

Однако вооруженные силы на внешних островах нарастили интенсивность учений "на случай возникновения различных ситуаций", заявил представитель оборонного ведомства острова полковник Ли Чанфу

ГОНКОНГ, 21 февраля. /ТАСС/. Тайвань не наращивал численность своих вооруженных сил на архипелаге Цзиньмэнь после инцидента с рыбаками из материкового Китая. Об этом заявил на брифинге представитель оборонного ведомства острова полковник Ли Чанфу.

"Вооруженные силы на внешних островах [Цзиньмэнь] не увеличивали свою численность, но нарастили интенсивность учений на случай возникновения различных ситуаций", - приводит его слова Центральное информационное агентство Тайваня.

Береговая охрана Тайваня 14 февраля обвинила рыболовное судно из материкового Китая в незаконном проникновении в акваторию возле подконтрольного острову архипелага Цзиньмэнь. Судно попыталось скрыться, однако во время преследования перевернулось, в результате чего два члена экипажа погибли, еще двое были спасены.

Пекин выразил протест в связи с действиями Тайбэя. Инцидент привел к очередному росту напряженности в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива. С воскресенья корабли береговой охраны КНР начали регулярное патрулирование акватории острова Цзиньмэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.