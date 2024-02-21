Армия Израиля сообщила о гибели еще одного военнослужащего в секторе Газа

Общие потери ЦАХАЛ с момента обострения конфликта достигли 576 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля потеряла еще одного военнослужащего в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

21-летний сержант был убит в ходе боевых действий на севере сектора Газа, еще трое военнослужащих получили серьезные ранения. Таким образом, общие потери израильской армии с момента обострения конфликта 7 октября 2023 года достигли 576 человек. За время проведения наземной операции в секторе Газа, которая началась в ноябре 2023 года, погибли 237 израильских военнослужащих.