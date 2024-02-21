В Казахстане планируют ввести пожизненное лишение свободы для педофилов

Законопроект также вводит уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял в первом чтении поправки в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Они предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы за педофилию и убийство детей.

"Ужесточается уголовная ответственность за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью. В частности, исключается альтернативный вид наказания в виде ограничения свободы с применением только лишения свободы. За убийство малолетнего (ребенка до 14 лет - прим. ТАСС) либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания - пожизненное лишение свободы", - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ранее за эти преступления была предусмотрена административная ответственность.

Поправки в законодательство предлагают установить уголовную ответственность за доведение до самоубийства или склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. Также вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей (более $1,6 тыс). Кроме того, вводится административная ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете, с наказанием в виде штрафа в 10 месячных расчетных показателей ($81).

Работа над законопроектом продолжится в профильном комитете Мажилиса.