Глава МИД Польши заявил, что ЕС нужны силы реагирования, комплектуемые добровольцами

Радослав Сикорский считает, что "разговоры о создании европейской армии" беспочвенны, так как шансы на объединение ВС государств сообщества отсутствуют

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз нуждается в силах реагирования, которые будут комплектоваться добровольцами, а не военнослужащими стран сообщества. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

"Считаю, что Европа должна в дополнение к национальным армиям создать собственные силы реагирования", - отметил он. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что входящие в сообщество государства обсуждали "создание объединенного командования, усиленной бригады для действий на границах ЕС, которая состояла бы из добровольцев из стран-членов, а не подразделений" их армий. Сикорский считает, что "разговоры о создании европейской армии" беспочвенны, так как шансы на объединение ВС государств сообщества отсутствуют.

Идея создания единой европейской армии озвучивается на протяжении по меньшей мере последнего десятилетия. Она стала еще более актуальной в тот период, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, который дал понять, что его страна не готова более обеспечивать "оборонный зонтик" Европы в рамках НАТО. В ноябре 2023 года глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что ЕС выведет свои силы быстрого реагирования численностью 5 тысяч человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.