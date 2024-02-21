На Украине заявили, что с 1 января не ввозили аграрную продукцию непосредственно в Польшу

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий назвал мифом слова польских протестующих о перегруженности инфраструктуры страны аграрной продукцией с Украины

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украина с 1 января 2024 года прекратила экспорт своей сельскохозяйственной продукции непосредственно в Польшу, она шла через республику исключительно транзитом. С таким утверждением выступил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.

"Украина уже самостоятельно еще в сентябре 2023 года пошла на встречу [польской стороне], введя ограничения, а именно лицензирование экспорта четырех культур, занимавших в структуре экспорта с Украины в Польшу самые большие объемы, - это пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс. Если посмотреть на данные с 1 января 2024 по сегодняшний день, ни пшеницы, ни подсолнечника, ни кукурузы, ни рапса в Польшу экспортировано не было. Фактически ноль, только транзит", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Высоцкий добавил, что Киев готов продлить лицензирование экспорта до конца года, чтобы не создавать давление на внутренний польский рынок. Он назвал мифом слова протестующих о перегруженности инфраструктуры Польши аграрной продукцией с Украины. "У нас есть граница, нет свободного перемещения. Все аграрные грузы, в зависимости от их типов, проверяются", - подчеркнул чиновник.

Комментируя инциденты с высыпанием украинского зерна польскими фермерами, замминистра отметил, что протесты должны быть в правовых рамках и не сопровождаться уничтожением имущества. Правительство Украины, по его словам, усилит коммуникацию с Польшей по линии министров аграрной политики двух стран для решения проблемы.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускали и другие виды транспорта. Позже они облегчили движение пассажирского транспорта на пунктах пропуска "Рава-Русская - Хребене" и "Зосин - Устилуг". На данный момент заблокированы шесть из девяти пунктов пропуска. Как сообщали украинские СМИ, протестующие пропускали по одному грузовику в час.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством министерства сельского хозяйства Польши.