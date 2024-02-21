Оппозиция пикетирует правительство Молдавии, обвиняя власти в экономическом кризисе

Более сотни демонстрантов скандируют: "В отставку", "Хотим жить, а не выживать", "Позор"

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии вместе с ассоциациями пенсионеров пикетирует здание правительства, обвиняя власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Свыше сотни демонстрантов скандируют: "В отставку", "Хотим жить, а не выживать", "Позор". Полиция не вмешивается в их действия.

Выступающие ораторы критикуют призывы президента страны Майи Санду к вступлению в НАТО, а также увеличение военных расходов на фоне кризиса. "Мы вышли, чтобы сказать нет социальному геноциду по отношению к гражданам пенсионного возраста. <…> Майя Санду строит государство, где есть армия, но нет средств на пропитание. Позор!" - сказал перед собравшимися активист Никита Роменский.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий силовым структурам.

В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении некоторых руководителей оппозиционных организаций.