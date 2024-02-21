Таможня Финляндии с 2022 года расследует более 740 случаев нарушения санкций против РФ

Из них около 100 расследуются как тяжкие нормативные преступления

ХЕЛЬСИНКИ, 21 февраля. /ТАСС/. Таможня Финляндии расследует более 740 случаев нарушения санкций в отношении России, введенных Евросоюзом в связи со специальной военной операцией на Украине.

Как сообщается в пресс-релизе финской таможни, за два года с начала СВО на основании таможенных деклараций обнаружено почти 29 тыс. потенциально несоответствующих партий товаров, проведена целевая проверка более 2,8 тыс. отправлений. Начато предварительное расследование более чем 740 дел, из них около 100 расследуются как тяжкие нормативные преступления.

Количество компаний, занимающихся торговлей с Россией, сократилось почти в 10 раз: экспорт в РФ в декабре 2021 года осуществляли 955 предприятий, в декабре 2023 года их осталось 98. Число импортеров сократилось с 480 компаний в декабре 2021 года до 21 фирмы в декабре 2023 года.

В настоящее время товарооборот осуществляется по железной дороге, через морские порты и автодорожные пункты пропуска стран Балтии, уточняется в сообщении.