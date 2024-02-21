В США сообщили, что первая группа летчиков ВСУ закончит обучение на F-16 к лету

По данным телеканала CNN, всего в программе подготовки участвует 12 пилотов

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Первая группа пилотов Вооруженных сил Украины закончит обучение в США на истребителях F-16 к лету, все три группы могут завершить его уже к августу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Национальной гвардии США Эрина Хэннигана.

По его информации, вторая группа пилотов начала обучение в январе, а третья пока проходит языковую подготовку, необходимую для начала работы с боевыми машинами. Хэнниган отметил, что все военные могут завершить обучение уже к августу, однако это будет зависеть от того, как быстро они освоят программу.

Телеканал указал, что всего в программе подготовки участвует 12 пилотов - по четыре в каждой группе.

По данным портала Defense One, ранее Хэнниган, комментируя возможность обучения новых групп пилотов, отметил, что для этого потребуется дополнительное финансирование. В то же время Конгресс США пока что не одобрил законопроект, предполагающий выделение средств на помощь Украине.

Руководитель Военно-воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло заявил в сентябре 2023 года, что США закончат обучение первых украинских пилотов на F-16 уже к концу года. Однако до начала их участия в полноценных боевых полетах должно пройти еще некоторое время. По его словам, после прохождения обучения пилотам придется вернуться в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по линии НАТО, в рамках которой они научатся техобслуживанию самолетов. Он добавил, что не знает, сколько времени может занять этот этап обучения.

В августе помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин сигнализировала о том, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению.