Министр разведки Ирана обвинил США и Израиль в использовании ИГ для совершения терактов

Сейед Эсмаил Хатиб также сообщил, что страны, где в ходе недавней операции иранских спецслужб были обнаружены агенты разведки "Моссад", сами раскроют их имена

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. США и Израиль используют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) для совершения терактов в регионе. Об этом заявил министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб.

"Сегодня ИГ, лишившись власти, блуждает по региону, а США и сионистский режим (Израиль - прим. ТАСС) используют ее для совершения террористических актов", - приводит его слова иранское государственное агентство IRNA.

Министр также сообщил, что страны, где в ходе недавней операции иранских спецслужб были обнаружены агенты израильской разведки "Моссад", сами раскроют их имена.

2 февраля Министерство разведки Ирана проинформировало, что в результате спецоперации спецслужб исламской республики в 28 странах мира были выявлены агенты израильской разведывательной службы "Моссад". Как отмечалось в заявлении ведомства, несколько шпионов были обнаружены в Тегеране и ряде провинций Ирана. Все они либо уже привлечены к ответственности, либо взяты под контроль иранскими правоохранительными органами. Всем странам, с которыми у Ирана налажен обмен разведывательной информацией, были переданы данные о действующих на их территории агентах.