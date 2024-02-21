Банковская группа KfW с начала СВО выделила €1,2 млрд на поддержку Украины

В основном средства пошли на поддержание государственных функций, передает телеканал NTV

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Германская государственная банковская группа KfW поддерживает Украину от имени правительства ФРГ и Европейского союза более чем 40 текущими проектами на общую сумму свыше €1,4 млрд. С начала спецоперации на Украине KfW выделила более €1,2 млрд евро, передает телеканал NTV.

По данным банковской группы, которые приводит телеканал, в основном средства пошли на поддержание государственных функций. Приоритетным также является поддержка энергетического сектора Украины - объем инвестиций здесь составляет порядка €520 млн. Более €530 млн направлено на жилищные программы и социальные услуги для внутренне перемещенных лиц и принимающих сообществ. Кроме того, KfW предоставила около €135 млн на укрепление базовой муниципальной инфраструктуры - в частности, на ремонт и модернизацию медицинских центров, школ или трубопроводов с питьевой водой.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в начале февраля утвердили выделение Украине бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. После этого решения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу следует одобрить также дополнительные взносы для помощи Киеву, на этот раз - через Европейский фонд мира, с помощью которого в первую очередь оказывается военная поддержка и идет подготовка солдат. В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис.