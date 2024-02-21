Bloomberg: Лондон намерен ввести санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация США объявит 23 февраля очередной пакет антироссийских рестрикций

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует ввести ограничительные меры в отношении сотрудников российской исправительной колонии, в которой умер Алексей Навальный. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит 23 февраля, будет увязан не только со смертью Навального, но и с годовщиной специальной военной операции на Украине.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.