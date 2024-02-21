Премьер Грузии и глава Европарламента обсудили интеграцию страны в ЕС

Ираклий Кобахидзе заверил Роберту Метсолу, что правительство Грузии под его руководством продолжает работу для дальнейшего прогресса на пути к членству в Евросоюз

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и председатель Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе обсудили интеграцию страны в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией на пути вступления в Евросоюз, также осуществленные и текущие мероприятия для обеспечения интеграции Грузии в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Кобахидзе заверил Метсолу, что правительство Грузии под его руководством продолжает работу для дальнейшего прогресса на пути к членству в ЕС после того, как в декабре стране был присвоен статус кандидата в члены Евросоюза. Собеседники также обсудили вопросы безопасности в регионе и мире.