Польша не будет вводить службу в армии по призыву на фоне гипотетической российской угрозы

Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш также отметил, что Польша должна ускорить производство продукции военного назначения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Польши не планируют вводить службу в армии по призыву в рамках мер по укреплению обороноспособности на фоне гипотетической российской угрозы. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала WP.

"Мы будем исходить из добровольного [характера службы в армии]. [У польских властей] на эту тему (введения заново службы в армии по призыву - прим. ТАСС) нет ни планов, ни допущений", - отметил глава оборонного ведомства. Отвечая на вопрос журналиста, готовится ли Варшава к вооруженной эскалации со стороны РФ, Косиняк-Камыш согласился с тем, что "cуществует непосредственная угроза [со стороны России]". В связи с этим, считает политик, Польша должна ускорить производство продукции военного назначения.

Ранее глава польского Минобороны заявил, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с усилением российского наступления в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все заявления о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". По его словам, у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". В ответ на вопрос о возможности направить войска в Польшу президент сказал, что это возможно "только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию".