Польский МИД призвал лидеров протестов исключить пророссийски настроенных участников

Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши обратилось к организаторам протестов аграриев исключить из их рядов тех, кто использовал пророссийские лозунги. Об этом сообщается в заявлении на портале ведомства.

"Министерство иностранных дел с глубокой озабоченностью отмечает появление во время недавних протестов фермеров антиукраинских призывов и лозунгов, прославляющих [президента России] Владимира Путина <...> Мы призываем организаторов протестов <...> выявить и исключить из своего движения немногих инициаторов этих и подобных акций", - написано в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

20 февраля польские СМИ передавали, что протестующие аграрии разместили пророссийский транспарант на сельскохозяйственной технике на трассе A1 при выезде из деревни Гожички вблизи границы с Чехией. Плакат содержал обращение к президенту России Владимиру Путину "помочь разобраться с Киевом, Брюсселем и нашими властями".

В этот день польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы крупных городов страны. Протестующие полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Возле пункта пропуска в Медыке участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.