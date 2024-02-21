В Швейцарии выявили нарушения в сделках с танками Leopard 1

Речь идет, в частности, о несоблюдении требуемых процедур при покупке Leopard 1 в Италии - эта сделка не была одобрена советом директоров RUAG

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная финансовая контрольная служба (ФКС) Швейцарии выявила нарушения в сделке по покупке государственной оружейной компанией RUAG в 2016 году 100 танков Leopard 1 в Италии и последующему их хранению на территории этой страны. Председатель совета директоров RUAG Николя Перрен заявил об отставке, а компании предстоит новая аудиторская проверка на предмет возможного мошенничества, сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

Как пояснило правительство, ФКС провела расследование "относительно соблюдения директив при сделках, связанных с танками Leopard 1", и выявила "недостатки в системе менеджмента". Речь идет, в частности, о несоблюдении требуемых процедур при покупке Leopard 1 в Италии - эта сделка не была одобрена советом директоров RUAG. Компания не проинформировала о покупке танков должным образом Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта, а также Федеральное финансовое управление.

В частности, военное ведомство утверждает, что получило полную информацию о том, что с 2016 года в Италии находятся швейцарские танки, лишь в январе 2023 года. Вопросы у аудиторов вызвало также более чем троекратное повышение в 2021 году арендной платы за помещения, где хранятся танки.

RUAG в феврале 2023 года подписала контракт о продаже 96 танков Leopard 1 германскому концерну Rheinmetall для последующей поставки на Украину, при этом "официального одобрения этой сделки со стороны руководства и совета директоров не было", констатировали аудиторы. В дальнейшем, 28 июня 2023 года, Федеральный совет ответил отказом на запрос RUAG об одобрении продажи танков концерну Rheinmetall. Свое решение правительство мотивировало нейтральным статусом Швейцарии, которая не поставляет оружие Киеву сама и не разрешает реэкспорт вооружений швейцарского производства третьими странами на Украину.

По результатам аудита председатель совета директоров RUAG Перрен "принял решение уйти в отставку", отметили в Берне. Он временно остается на своем посту до назначения замены. ФКС проведет еще одну аудиторскую проверку, в ходе которой будут "рассмотрены аспекты, которые могут быть связаны с мошенничеством".

Отставка гендиректора RUAG

10 августа прошлого года административный совет RUAG отправил в отставку генерального директора компании Бригитту Бек. Официальным мотивом послужили разногласия, обусловленные ее публичными заявлениями. Как отмечал информационный портал "20 минут", гендиректор "произвела фурор" своими заявлениями о событиях на Украине. По сведениям портала, в начале мая она приняла участие в круглом столе о швейцарском нейтралитете. В этой связи Бек обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт военных материалов швейцарского производства.

Не участвующая в ЕС и НАТО Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.