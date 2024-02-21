Додик заявил, что возможность встретиться с Путиным очень многое значит для сербов

По словам президента Республики Сербской, энтитет отказывается присоединяться к западным санкциям против России и не вступит в НАТО

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о том, что встреча с президентом России многое значит для сербского народа.

"Сербский народ с нетерпением ждал моей встречи с президентом Путиным. Это очень много значит для нас, сербов. Я выражаю огромную благодарность президенту Путину за то, что в это время и при его обязанностях он нашел возможность принять меня и понять нашу ситуацию", - написал Додик в X.

"Мы отказываемся присоединяться к западным санкциям против России и не вступим в НАТО, сказал я во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Казани, - отметил президент. - Мы подтвердили хорошие отношения, которые Республика Сербская поддерживает и развивает с Россией и с президентом Путиным. В нынешних обстоятельствах мы отвергаем любую возможность присоединения к западным санкциям против России".

"Мы без колебаний отказываемся от членства в НАТО", - подчеркнул Додик.

Ранее в среду Путин и Додик провели переговоры в Казани, в ходе которых российский лидер отметил, что отношения России с Республикой Сербской сложились давно и носят абсолютно созидательный характер. Ранее президент Республики Сербской подчеркивал, что очень горд иметь возможность общаться с российским лидером - "лучшим человеком, с которым [ему] удалось познакомиться в политике".

В мае 2023 года Додик посещал Москву, где провел встречу с Путиным и стал участником XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В рамках мероприятия участники встречи, в том числе Додик, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помимо международной безопасности и становления многополярного мира, обсудили вопросы расширения НАТО, борьбу Запада против России руками Украины, а также давление США и Европы на страны глобального Юга и Ближнего Востока.