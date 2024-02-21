Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине могут принять 6 марта

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщал, что к законопроекту подано 2 527 правок

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Верховная рада может принять во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации [пройдет] 6 марта", - написал он в Telegram-канале.

Ранее отдельные депутаты предполагали, что смогут принять законопроект до конца февраля. Однако к документу поступило большое число правок. Как сообщил агентству Укринформ секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, к законопроекту подано 2 527 правок. Их количество может еще возрасти, так как срок подачи правок - до конца сегодняшнего дня.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья.

Тем не менее украинские власти с конца 2023 года задались целью усилить мобилизацию. Правительство разработало законопроект о новых правилах мобилизации, однако он вызвал разногласия среди депутатов и был отправлен на доработку. 7 февраля парламент принял в I чтении новую версию законопроекта, который, в частности, предусматривает ограничения прав уклонистов через суд, введение электронных повесток, а также предоставляет полиции право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы. Однако оппозиционные депутаты отмечают, что их замечания не были учтены в новой редакции законопроекта, а отдельные его положения стали еще более жесткими.