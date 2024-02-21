Мирзиёев надеется, что Путин вскоре после выборов посетит Узбекистан

По словам президента Узбекистана, он указал своей команде, что такой визит должен стать, "как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин совершит один из первых зарубежных визитов после президентских выборов в его страну.

"В Узбекистане очень уверены в [вашей] абсолютной победе. И, как мы с вами договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан", - сказал он на переговорах с российским лидером.

По словам Мирзиёева, он указал своей команде, что такой визит должен стать, "как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям". "Я очень серьезно готовлюсь", - подчеркнул президент Узбекистана.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.