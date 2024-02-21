Глава МИД Ирана назвал вето США в СБ ООН "дипломатической катастрофой века"

Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что этот поступок возлагает ответственность на Белый дом за продолжающийся "геноцид и военные преступления в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан", и "мир должен привлечь Америку к ответственности"

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал вето США на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа "дипломатической катастрофой века". Соответствующую запись он сделал на своей странице в Х.

"Повторное вето со стороны США на проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа следует назвать "дипломатической катастрофой века", - указал министр. По его словам, этот поступок возлагает ответственность на Белый дом за продолжающийся "геноцид и военные преступления в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан", и "мир должен привлечь Америку к ответственности".

В представленном Алжиром проекте резолюции по Газе содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Кроме того, в нем отвергается насильственное перемещение гражданского населения Палестины и подчеркивается приверженность решению палестинского вопроса путем двухгосударственного урегулирования.

20 февраля в ходе голосования в СБ ООН за проект резолюции выступили 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. США заблокировали принятие документа, воспользовавшись правом вето.