В Киеве напомнили, что американский ВПК получает выгоду от поставок Украине

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, "планом будущего" для Киева является достижение процветания за счет "плана Маршалла для Украины", который открывал бы возможности для американского бизнеса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский военно-промышленный сектор получает выгоду от поставок оборонной продукции на Украину. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пытаясь обосновать необходимость продолжения военной помощи Киеву.

"Оборонный сектор США, который уже получает выгоду от расходов США на военную продукцию, переброшенную на Украину", - написал Ермак в своей колонке для газеты The Hill. Он добавил, "планом будущего" для Киева является достижение процветания за счет "плана Маршалла для Украины", который открывал бы возможности для американского бизнеса. Обнародованный в 1947 году "план Маршалла" являл собой программу американской помощи Европе после Второй мировой войны.

Киев пытается убедить западных союзников не прекращать финансовую и военную поддержку. На текущий год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую его часть власти все еще рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без ее продолжения Украина "не сможет выжить", пояснив, что страну ждет гиперинфляция, истощение резервов Нацбанка и экономический кризис. При этом Евросоюз не смог с первого раза утвердить программу, по которой предполагается в течение четырех лет перечислить Киеву до 50 млрд евро. Она была принята только 1 февраля, из-за чего первые выплаты поступят лишь в марте.

В США Конгресс больше четырех месяцев не может согласовать выделение финансирования для Киева. Президент США Джо Байден в октябре прошлого года направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых Украине предлагалось выделить более $61,4 млрд. Тогда посол Украины в США Оксана Маркарова обратила внимание, что большая часть из этих средств останется в самих Соединенных Штатах - они пойдут американскому Минобороны на восполнение переданного Киеву с собственных складов вооружения и реализацию различных программ.

Тем не менее этот законопроект так и не был принят. 13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому документу. В Киеве неоднократно выражали надежду, что американская помощь от Вашингтона не прекратится.