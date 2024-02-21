Посол США в Москве посетила в СИЗО журналиста Гершковича

Линн Трейси сообщила, что "Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве в Telegram-канале.

"Сегодня я посетила американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", где он содержится. Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста Гершковичу. В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что журналист останется под стражей до 30 марта 2024 года.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).