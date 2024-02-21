В ВСУ обвинили The New York Times в "российской пропаганде" из-за статьи об Авдеевке

Газета ранее сообщила, что в результате боев за город "сотни украинских военных могли попасть в плен", что является "катастрофической потерей" для ВСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой утверждает, что статья американской газеты The New York Times, в которой идет речь о сотнях погибших и захваченных в плен военных при отступлении ВСУ из Авдеевки, является "российским пропагандистским нарративом".

"Нас неприятно удивила, мягко говоря, эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован. И казалось, что все логично должно встать на свои места. Но, к сожалению, не знаю, сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований, - сказал он в эфире телеканала "Рада", комментируя статью газеты. - Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей и это не фактаж".

При этом Лиховой признал, что пленные при отступлении из Авдеевки были, но заявил, что их якобы было меньше, чем сообщает The New York Times.

Ранее американская газета со ссылкой на западных чиновников и украинских военных информировала, что в результате боев за Авдеевку "сотни украинских военных могли попасть в плен", что является "катастрофической потерей" для ВСУ. Как указывают американские официальные лица, моральный дух среди украинцев падает после неудач на фронте и смены военного руководства. Потеря Авдеевки может оказаться "более значимым" событием, чем казалось сначала.