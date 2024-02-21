Reuters: ЕС выведет Воложа и еще двух человек из черного списка для РФ с 15 марта

Агентство не уточняет, кто еще будет выведен из-под действия рестрикций

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен с 15 марта исключить основателя и бывшего генерального директора компании "Яндекс" Аркадия Воложа и еще двух человек из списка антироссийских санкций. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. Оно не уточняет, кто еще будет выведен из-под действия рестрикций.

Ранее источники в Брюсселе проинформировали, что ЕС рассматривает возможность вывода из-под санкций, помимо Воложа, автогонщика Никиты Мазепина - сына бывшего владельца Объединенной химической компании "Уралхим" Дмитрия Мазепина, а также бизнесменов Алишера Усманова и Моше Кантора.

15 марта истекает очередной период действия черного списка для России, который ЕС продлевает дважды в год на шесть месяцев. Послы 27 стран ЕС ранее в среду приняли решение о продлении срока действия этого перечня до 15 сентября 2024 года. Если сообщения источников Reuters верны, это постановление должно содержать поправку с исключением из списка трех физических лиц.

Это решение должно вступить в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале Евросоюза".