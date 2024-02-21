Вызванного в МИД Италии посла РФ попросили прояснить ситуацию вокруг Навального

Итальянское ведомство сообщило, что по рекомендации вице-премьера - министра иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни вызвало Алексея Парамонова

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. МИД Италии сообщил, что по рекомендации вице-премьера - министра иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни в дипведомство в связи со смертью Алексея Навального был вызван посол России в Риме Алексей Парамонов.

"В ходе беседы с послом Алексеем Парамоновым было выражено пожелание прояснить обстоятельства смерти Навального", - говорится в заявлении МИД.

6 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Внешнеполитические ведомства ряда стран, включая Италию, вызвали глав российских дипмиссий для разъяснения ситуации.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.