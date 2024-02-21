В Верховной раде предложили создать на Украине единую систему видеомониторинга

Предполагается также упорядочить технические и нормативные стандарты по правам доступа и распределения между ведомствами полученной информации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной раде проект закона о создании единой системы видеомониторинга публичной безопасности. Текст и пояснительная записка размещены на сайте парламента.

Согласно пояснениям авторов законопроекта, существующие средства видеонаблюдения не объединены в единую сеть, управляемую на системном уровне. "Меры, принимаемые по этому направлению на уровне государства и органов местного самоуправления, на сегодня имеют фрагментарный и несистемный характер", - отмечается в документе.

В связи с этим предлагается организовать тотальное видеонаблюдение, включая системы автоматического распознавания, и применение других средств идентификации и контроля за гражданами, транспортными средствами, вещами и предметами во всех публичных местах, включая парки, улицы и дороги. Кроме того, мониторингу подлежат объекты инфраструктуры, предприятия и учреждения, а также здания, в которых расположены органы власти. Предполагается также упорядочить технические и нормативные стандарты по правам доступа и распределения между ведомствами полученной информации.

"Одним из приоритетов становится решение вопроса о создании комплексных систем мониторинга состояния безопасности как средства, способного существенно способствовать повышению эффективности осуществления мероприятий по профилактике уголовных и других правонарушений, комплексного обеспечения безопасности населения, территории и объектов, в том числе принадлежащих к критической инфраструктуре государства", - отмечают авторы проекта.