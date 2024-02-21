СМИ: власти Бразилии обсуждают возможность высылки из страны посла Израиля

По данным газеты O Globo, МИД южноамериканской республики при этом считает высылку израильского дипломата "нежелательной и радикальной" мерой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии рассматривают возможность высылки из страны посла Израиля Даниэля Зоншайна. Об этом сообщила газета O Globo.

По ее сведениям, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва 19 февраля обсуждал этот вопрос со своим спецпредставителем по международным вопросам Селсу Аморимом. Однако, согласно данным издания, МИД южноамериканской республики считает высылку израильского дипломата "нежелательной и радикальной" мерой.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Адольфа Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова Лулы да Силвы "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. В свою очередь Аморим подчеркнул, что глава государства не намерен извиняться. Позднее, как сообщала газета Folha de S.Paulo, бразильский лидер распорядился отозвать посла республики в еврейском государстве для консультаций.