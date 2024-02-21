Госсекретарь США и президент Бразилии обсудили освобождение заложников в Газе

Стороны также рассмотрели возобновление гуманитарной паузы в палестинском анклаве

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и находящийся в бразильской столице госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы, связанные с освобождением заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам встречи.

"Госсекретарь обсудил деятельность США в связи с конфликтом в Газе, включая неотложную работу с партнерами по освобождению всех заложников, наращиванию гуманитарной помощи и повышению уровня защиты палестинских мирных жителей", - отметил дипломат. Как проинформировало агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга, президент и госсекретарь "провели откровенный обмен мнениями" по поводу недавних высказываний бразильского президента, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Блинкен "ясно дал понять, что [США] не согласны" с этой позицией, добавило агентство. Бразильский лидер и шеф американской дипломатии также обсудили возобновление гуманитарной паузы в палестинском анклаве.

Выборы в Венесуэле

По словам Миллера, руководитель американского внешнеполитического ведомства "подчеркнул [американскую] позицию, согласно которой [президент Венесуэлы] Николас Мадуро должен вернуться к выполнению Барбадосского соглашения о дорожной карте выборов, чтобы обеспечить проведение конкурентных президентских выборов в 2024 году". Как отмечает Reuters, Блинкен заявил Луле да Силве, что Вашингтон хочет видеть "продвижение [Венесуэлы] к демократии".

Всего, отмечает агентство, президент и госсекретарь общались более полутора часов. Блинкен "выразил готовность США сотрудничать с Бразилией в рамках повестки ее председательства в G20, направленной на борьбу с голодом и бедностью, мобилизацию усилий для борьбы с климатическим кризисом и повышение эффективности глобального управления", подчеркнул Миллер. Кроме того, госсекретарь "отметил важность укрепления сотрудничества с Бразилией по критически важным полезным ископаемым".

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с главой МИД еврейского государства Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления". 19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаятв в тот же день пояснил в ответ на запрос ТАСС, что объявление Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле является беспрецедентным шагом, ранее такие меры в отношении глав государств не применялись.