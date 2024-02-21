Китай предостерег США от попыток использовать Тайвань для сдерживания Пекина

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Китай предостерегает США от попыток использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания КНР. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать визит делегации американских законодателей на остров.

"Мы призываем США четко осознать чрезвычайную сложность и деликатность тайваньского вопроса, добросовестно соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике Китая и США, действовать серьезно в соответствии с принятыми обязательствами, которые неоднократно подтверждались лидерами США, а также не поддерживать "независимость Тайваня", "два Китая" или "один Китай, один Тайвань", не пытаться использовать тайваньский вопрос в качестве инструмента сдерживания Китая", - отметил дипломат.