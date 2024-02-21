Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что сдача ВСУ Авдеевки стала значительной победой РФ

Джордж Биб отметил, что за последний год "в действительности Россия добилась существенного прогресса в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада, необходимых для того, чтобы Украина продолжала воевать"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки стала "значительной победой" России, отражающей ощутимое изменение расстановки сил на поле боя в пользу Москвы. Такое мнение выразил бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ США по России Джордж Биб на онлайн-семинаре, проведенном вашингтонским Институтом Куинси.

"Я бы просто подчеркнул, что падение Авдеевки <...> действительно указывает на меняющееся соотношение [сил] на поле боя", - сказал американский эксперт, который в прошлом являлся также специальным советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки. По оценке Биба, за последний год "в действительности Россия добилась существенного прогресса в истощении личного состава Украины и осушения запасов Запада, необходимых для того, чтобы Украина продолжала воевать".

Это, констатировал бывший сотрудник американской разведки, в конечном счете проявится на поле боя. "Думаю, мы начинаем видеть, как это проявляется на поле боя", - подчеркнул Биб. "Речь идет о значительной победе России", - заявил специалист, комментируя потерю ВСУ Авдеевки.

С точки зрения Биба, Киев теперь будет активно добиваться того, чтобы избежать "еще больших потерь в перспективе", которые имели бы не только материальное, но и психологическое значение для Украины, "подорвали бы морально-боевой дух и способность продолжать отправлять бойцов для участия в военных действиях".

Призыв к переговорам

Кроме того, Биб прогнозировал, что влияние США на ситуацию вокруг Украины будет сокращаться. "Подлинный вопрос заключается в том, есть ли у Соединенных Штатов достаточно уверенности [в себе], чтобы взаимодействовать с россиянами при этих обстоятельствах. Почему нам следует так поступить? Потому что <...> наш рычаг влияния со временем будет сокращаться", - убежден эксперт. "Считаю, что положение Украины через полгода или год ухудшится по сравнению с нынешним. Это означает, что переговоры с Россией стали бы сложнее, чем сейчас. Так что время не на нашей стороне", - отметил Биб. Он фактически призвал к скорейшему вступлению Вашингтона в переговоры с Москвой по Украине.

Вместе с тем Биб высказался за то, чтобы США продолжали оказание Украине военной помощи. В этом, на его взгляд, и заключается один из главных рычагов давления Вашингтона на Москву. "<...> Мы сами отказываемся от [козырных] карт, если прекращаем оказание помощи Украине. Мы должны находиться в режиме одновременного оказания помощи, ведения боевых действий и участия в переговорах", - полагает Биб, возглавляющий в настоящее время программу стратегических исследований Института Куинси.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.