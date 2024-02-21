В Бразилии заявили, что группа двадцати превратилась в важнейшую международную площадку

Глава МИД Мауру Виэйра сообщил, что G20 "может и должна играть фундаментальную роль в вопросе снижения международного напряжения, равно как и способствовать устойчивому развитию"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 февраля. /ТАСС/. Задумывавшаяся для обсуждения экономических вопросов Группа двадцати (G20) превратилась в важнейшую международную площадку, на которой встречаются и ведут переговоры представители стран, чьи позиции и точки зрения могут существенно различаться. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауру Виэйра на открытии первого заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Актуальность Группы двадцати растет. На этой платформе обсуждаются самые разные темы. Мы все помним, что ООН создавалась как организация, которая главным образом должна заниматься вопросами мира и безопасности. Группа двадцати, в свою очередь, задумывалась как объединение для обсуждения финансовых вопросов и вопросов развития, - сказал он. - В нынешних условиях эта группа, вероятно, превратилась в самый важный международный форум, в рамках которого страны, придерживающиеся разных точек зрения, все же могут сесть за один стол и вести продуктивные переговоры".

"Группа двадцати может и должна играть фундаментальную роль в вопросе снижения международного напряжения, равно как и способствовать устойчивому развитию", - отметил министр иностранных дел южноамериканской республики.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Рио-де-Жанейро с 21 по 22 февраля, в нем принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. Как сообщало ранее бразильское председательство G20, центральными темами встречи будут международные кризисы и реформа системы глобального управления, включая ООН.

Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. По словам лидера Бразилии Лулы да Силвы, страна пригласит президента России Владимира Путина на саммит, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям.