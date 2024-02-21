Брат Байдена заявил законодателям, что президент США не имел интересов в его бизнесе

Джеймс Байден считает, что те, кто "говорил или думал иначе, либо ошибались, либо были плохо информированы, либо откровенно лгали"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не участвовал и не имел никаких интересов в бизнесе своего брата Джеймса. Об этом говорится в письменном заявлении самого Джеймса Байдена, который в среду выступил на закрытых совместных слушаниях комитета по надзору и подотчетности и юридическому комитету Палаты представителей Конгресса.

Как отмечается в документе, американский лидер "никогда не имел никакого участия или прямого или косвенного финансового интереса" в его бизнесе. Джеймс Байден опроверг высказывания республиканцев о том, что президент участвовал в сделках членов своей семьи. "У меня за плечами 50-летняя карьера в различных коммерческих предприятиях. Джо Байден никогда не принимал в них никакого участия, не имел прямой или косвенной финансовой заинтересованности. Никакой", - отметил брат главы государства. Он подчеркнул, что "держал свою профессиональную жизнь [бизнесмена] отдельно от личных отношений" с президентом.

"Я никогда не просил своего брата предпринимать какие-либо действия в официальном поле от моего имени, от имени моих деловых партнеров или кого-либо еще, - добавил Джеймс Байден. - В каждом коммерческом предприятии, в котором я участвовал, я полагался на свой собственный талант, суждения, навыки и личные отношения - и никогда на статус своего брата Джо Байдена".

Брат президента считает, что те, кто "говорил или думал иначе, либо ошибались, либо были плохо информированы, либо откровенно лгали".

"Благодаря моему сегодняшнему появлению здесь комитеты получат информацию, позволяющую сделать вывод, что сложившиеся негативные и пагубные предположения обо мне и моих отношениях с братом Джо ошибочны", - отметил он.

По словам председателя комитета по надзору и подотчетности Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки) в ходе расследования деятельности семьи главы государства было установлено, что родственники Байдена, их деловые партнеры и "связанные с ними компании" получали "значительные платежи от частных лиц и компаний в России, Китае, Казахстане, Румынии, на Украине". Как подчеркнул ранее Комер, в ходе расследования комитет выяснил, что члены семьи Байдена и их деловые партнеры получили более $24 млн долларов в период с 2014 по 2019 гг., "продавая Джо Байдена как "бренд" по всему миру". Республиканцы также сосредоточили свое внимание на "прямом платеже в размере $200 тыс." в виде "личного чека" от Джеймса Байдена. Этот чек был обозначен как "погашение займа".

Дело об импичменте

Ранее законодатели заявили, что 28 февраля показания в комитете по надзору и подотчетности и юридическом комитете Палаты представителей даст сын американского лидера Хантер Байден.

Газета The Washington Post писала, что ФБР США зафиксировало связь Джеймса Байдена с фигурантом расследуемого в 2008 году дела о подкупе судьи. Контролирующие в настоящее время Палату представителей республиканцы проводят в отношении демократа Байдена расследование об импичменте. В этом контексте они изучают среди прочего финансовые дела брата и сына президента. 13 декабря 2023 года Палата представителей одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте главы государства. 2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают главу государства и членов его семьи.

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Комер с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности, разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом. Белый дом в свою очередь критикует республиканцев и их расследование.