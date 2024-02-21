Эмиссар США и глава МАГАТЭ обсудили вызывающие тревогу ядерные разработки Ирана

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что стороны рассмотрели, каким образом Тегерану следует в полной мере выполнять соглашение о гарантиях и идти на полное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии "без дальнейших проволочек"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили вызывающие тревогу атомные разработки Тегерана. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя встречу Пейли и Гросси в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены продолжающимся расширением ядерной программы Ирана такими способами, которые не имеют вызывающей доверие гражданской направленности. В том числе продолжением наработки высокообогащенного урана", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, "это и находилось в ходе сегодняшнего обсуждения в центре внимания [Пейли и Гросси]".

Согласно изложенной Миллером информации, стороны рассмотрели, "каким образом Ирану следует в полной мере выполнять соглашение о гарантиях и идти на полное сотрудничество с МАГАТЭ без дальнейших проволочек".

Как сообщила 14 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, американская администрация считает нынешние работы в Иране по обогащению урана до уровня 60% носящими военный характер, но настроена на политико-дипломатическое решение этой проблемы.

Правительство США ранее подтвердило, что не готово ставить вопрос о возможном восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном.

В 2015 году пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации демократ Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии США, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.