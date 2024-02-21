Блинкен заявил Луле да Силве, что не согласен с его словами о геноциде в Газе

Президент Бразилии ранее заявлял, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что не согласен с его сравнением действий Израиля в секторе Газа с преступлениями нацистской Германии. Об этом сообщил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не согласны с этими высказываниями. У госсекретаря сегодня была возможность обсудить эти высказывания на встрече с президентом Лулой [да Силвой] в контексте общей дискуссии о конфликте в Газе и ясно дать понять, что мы не согласны с этими высказываниями, как это сделал вчера (20 февраля - прим. ТАСС) я", - отметил он.

Миллер 20 февраля сообщил, что американская администрация не согласна с оценками президента Бразилии.

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления". 19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией.

Официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят в тот же день пояснил в ответ на запрос ТАСС, что объявление Лулы да Силвы персоной нон грата в Израиле является беспрецедентным шагом, ранее такие меры в отношении глав государств не применялись.