Франция и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике

В соглашении отдельно прописано "усиление сотрудничества по решениям в сфере суверенного ядерного топлива", сообщили во французском Министерстве экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Франция и Болгария подписали соглашение о намерениях в области сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом сообщило Министерство экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции.

"Являясь членами Европейского альянса по атомной энергии, Франция и Болгария подчеркивают важнейшую роль атомной энергетики в достижении цели Европейского союза по обеспечению климатической нейтральности к 2050 году и укреплении энергетической безопасности и суверенитета. Обе страны намерены продолжать сотрудничество как в рамках Альянса, так и на двусторонней основе", - говорится на сайте министерства.

Согласно опубликованному тексту соглашения, оно подразумевает "мирное использование атомной энергии" в соответствии с национальными приоритетами двух стран и международными договорами, которые они ратифицировали ранее. Среди прочего они намерены работать над долгосрочным планированием строительства в Болгарии новых атомных объектов - как малых, так и крупных реакторов, - работать над "цепочками снабжения" как при поставке топлива для АЭС, так и при утилизации отработанных материалов, включая хранение отходов. Отдельно прописано "усиление сотрудничества по решениям в сфере суверенного ядерного топлива".

"Стороны могут распространить сотрудничество на другие области по взаимному согласию", - говорится в заключительной части соглашения, где также указано, что этот документ "не является юридически обязывающим для правительств ни одной из сторон".