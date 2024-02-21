СМИ: ВМС Турции будут охранять территориальные воды Сомали

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд отметил, что соглашение охватывает сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и разработка морских ресурсов

СТАМБУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. ВМС Турции на протяжении 10 лет будут охранять территориальные воды Сомали в рамках подписанного с ним соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на президента Сомали Хасана Шейха Махмуда.

"Наши турецкие братья в рамках этого соглашения в течение 10 лет будут охранять наши моря. После 10 лет сотрудничества у нас будет флот, который будет защищать наши моря", - приводит агентство словам президента Сомали.

Он отметил, что соглашение охватывает сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и разработка морских ресурсов. При этом Махмуд подчеркнул, что документ "не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или любой другой стране".

Ранее в среду сообщалось, что правительство Сомали одобрило подписанное 8 февраля соглашение с Турцией об оборонном и экономическом сотрудничестве.

Новостной портал Garowe отмечает, что срок действия соглашения составляет 10 лет. Оно разрешает присутствие ВМС Турции в сомалийских водах в оборонных целях, а также для борьбы с пиратами, контрабандистами и браконьерами. Соглашение предусматривает, что Турция будет получать до 30% доходов от эксплуатации экономической морской зоны Сомали, которая богата ресурсами, передает портал.

Соглашение подписано в момент обострения отношений Сомали с соседней Эфиопией, которая подписала меморандум с сомалийским штатом Сомалиленд. Документ предполагает возможность аренды Эфиопией, которая не имеет выхода к морю, части побережья Сомалиленда на берегу Индийского океана. Федеральное правительство Сомали назвало подобные платы незаконными и нарушающими национальный суверенитет.