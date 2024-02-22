Байден усомнился в умении Трампа пользоваться смартфонами

Слова американского лидера распространили журналисты пресс-пула Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден усомнился в навыках обращения со смартфонами своего предшественника на высшем государственном посту - республиканца Дональда Трампа. Слова Байдена приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следует из сообщения, Байден, находящийся в штате Калифорния для участия в предвыборных мероприятиях, во время посещения ресторана устроил импровизированную фотосессию со своими сторонниками. Один из них передал американскому лидеру смартфон, чтобы тот сделал с ним совместный снимок.

Журналисты пресс-пула отмечают, что владелец устройства удивился тому, что Байден смог переключить камеру смартфона в режим "селфи". "После предыдущего парня планка осталась лежать на полу", - отметил на это нынешний американский лидер.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля прошлого года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии.