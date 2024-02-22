Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины

Также более половины респондентов выступили против вступления Киева в Евросоюз

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки Украины и военной помощи со стороны Франции для этой страны существенно снизился среди французов за прошедшие два года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения.

Так, половина из 1 тыс. опрошенных 7-8 февраля 2024 года по-прежнему поддерживает отправку оружия Киеву, однако это на 15 процентных пунктов меньше, чем в июне прошлого года или в марте 2022 года, когда 65% выступали "за". 34% респондентов в нынешнем опросе не поддерживают продолжение поставок западных вооружений для Украины, тогда как еще 16% воздержались от ответа.

Мнения по поводу перспективы вступления Украины в Евросоюз разделились. 51% опрошенных выступают против такого шага. 49%, наоборот, выражают поддержку. При этом еще в прошлом июне за вступление Украины выступали 58% респондентов.

Это уже шестой опрос по теме поддержки Украины с момента обострения ситуации вокруг Украины в феврале 2022 года. Как отмечают авторы исследования, с каждым разом поддержка Украины и поставок оружия неуклонно "сокращается на всех уровнях".