Reuters: посла РФ вызвали в МИД Канады в связи со смертью Навального

Агентство подробностей не приводит

ОТТАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов был вызван в МИД Канады в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Reuters.

Подробностей агентство не приводит. Корреспонденту ТАСС пока не удалось получить комментарий Степанова.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает заявления Запада насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.