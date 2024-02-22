Венесуэла заявила, что визит Лаврова укрепил стратегическое сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто подчеркнул, что стороны "продолжат активную борьбу за защиту международного права"

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу укрепил стратегическое сотрудничество и узы дружбы двух стран. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в X.

"В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова мы подтвердили прочность уз дружбы между Россией и Венесуэлой", - отметил глава МИД. Он указал, что на состоявшихся встречах принято решение "укреплять стратегическое сотрудничество, противодействовать на международной арене колониализму и нарушению международной законности со стороны стран, которые используют односторонние ограничительные меры против суверенных наций".

"Россия и Венесуэла продолжат активную борьбу за защиту международного права", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник совершил однодневный визит в Венесуэлу, провел встречу с президентом южноамериканской страны Николасом Мадуро, переговоры в министерстве иностранных дел и принял участие в церемонии открытия в Каракасе памятника Александру Пушкину.