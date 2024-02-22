Сенаторы США проведут слушания о том, что в оружии РФ якобы применяются американские чипы

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Законодатели профильного комитета Сената Конгресса США проведут 27 февраля слушания по вопросу о том, что американские полупроводники якобы применяются при производстве российских вооружений, несмотря на санкции Вашингтона. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении сенатора Ричарда Блюменталя (демократ, от штата Коннектикут).

Слушания состоятся в подкомитете по расследованиям комитета по внутренней безопасности и правительственным делам верхней палаты Конгресса США. Блюменталь, являющийся председателем этого подкомитета, отметил, что законодатели проведут "первое публичное обсуждение текущего разбирательства относительно того, как полупроводники американского производства продолжают находить в российских системах вооружений, несмотря на введенные экспортные ограничения". В заявлении уточняется, что Блюменталь распространил среди законодателей материалы, в которых приводится "краткое изложение сведений о данном разбирательстве и его результатах".

По его версии, "полупроводники американского производства находили в ряде видов техники, применяемой российскими военными". "Это беспилотники, радиостанции, ракеты и бронемашины. Это также некоторые из наиболее современных российских систем вооружений, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы", - утверждает законодатель.

Как уточнил Блюменталь, члены подкомитета запросили документы у четырех крупных американских производителей полупроводников: Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel и Texas Instruments. По версии сенатора, после введения США антироссийских санкций и экспортных ограничений эти компании нарастили экспорт в Армению, Грузию, Казахстан, Турцию и Финляндию. Законодатель считает, что это "вызывает серьезные вопросы" о том, соблюдают ли производители в полной мере санкции.

Планируется, что на слушаниях выступят эксперты.