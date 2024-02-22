Йеллен в Бразилии намерена заявить коллегам по G20 о решительной поддержке Украины США

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Минфина США Джанет Йеллен отправится в Сан-Паулу с 27 февраля по 2 марта, где на встрече министров финансов и глав центробанков стран Группы двадцати (G20) заявит о решительном намерении Вашингтона продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Во время сессии G20 и встреч с союзниками и партнерами министр Йеллен вновь заявит о решительной поддержке Америкой Украины", - отмечается в заявлении. Она также "подтвердит обязательства администрации [президента США Джо] Байдена продолжать предоставлять Украине всю помощь, необходимую для ее обороны".

Помимо Украины, глава американского финансового ведомства обсудит коллективные усилия для достижения экономического прогресса и укрепления мировой экономики в долгосрочной перспективе. Она также поднимет вопросы укрепления двусторонних отношений с Бразилией и другими партнерами из числа развивающихся стран.

После визита в Бразилию Йеллен посетит Чили, где проведет ряд встреч с официальными лицами и представителями частного сектора. Министр обсудит двусторонние отношения США и Чили, а также вопросы энергетики, в том числе энергетический переход.