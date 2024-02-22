CNN: овчарка Байдена более 20 раз кусала сотрудников Секретной службы США

По данным телеканала, ситуация была настолько серьезной, что сотрудники были вынуждены "изменить свои привычки, чтобы избежать травм"

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Немецкая овчарка американского президента Джо Байдена за время проживания в Белом доме более 20 раз кусала сотрудников Секретной службы США. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на новые документы.

По данным CNN, пес по кличке Коммандер в период проживания в Белом доме - до октября 2023 года - как минимум 24 раза кусал сотрудников Секретной службы. При этом подобные случаи происходили и с представителями администрации президента, и с сотрудниками других ведомств.

Как отмечает телеканал, ситуация была настолько серьезной, что сотрудники были вынуждены "изменить свои привычки, чтобы избежать травм". Однажды Коммандер укусил сотрудника Секретной службы, из-за чего человек потерял много крови. Ему наложили шесть швов, указывается в документах.

В октябре телеканал Fox News информировал, что Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников. Это уже вторая собака четы Байденов, которая покидает Белый дом. В конце 2021 года немецкая овчарка по кличке Мейджор была отправлена из Вашингтона в штат Делавэр по той же причине - из-за многочисленных нападений на сотрудников Белого дома. Американский президент и его супруга отдали Мейджора своим друзьям.