Мадуро заявил, что Венесуэла и Россия добились впечатляющих результатов в сотрудничестве

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Россия достигли впечатляющих результатов в сотрудничестве, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Television.
"Вчера я встречался с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым], мы с Россией добились впечатляющих результатов", - отметил Мадуро. Он сообщил, что "группа российских предпринимателей планирует приехать в Венесуэлу и инвестировать в производство сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственное производство".
Президент отметил, что глава МИД России сообщил о готовности закупать в Венесуэле сельскохозяйственную продукцию, поставки которой заблокированы западными странами. "Это должно послужить дополнительным стимулом для экспорта сельхозпродукции Венесуэлой", - подчеркнул президент.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник совершил однодневный визит в Венесуэлу, провел встречу с президентом южноамериканской страны Николасом Мадуро, переговоры в министерстве иностранных дел и принял участие в церемонии открытия в Каракасе памятника Александру Пушкину.