Мадуро заявил, что Венесуэла и Россия добились впечатляющих результатов в сотрудничестве

Президент республики сообщил, что "группа российских предпринимателей планирует приехать в Венесуэлу и инвестировать", в частности, "в производство сельскохозяйственной техники"

КАРАКАС, 22 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Россия достигли впечатляющих результатов в сотрудничестве, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Television.

"Вчера я встречался с министром иностранных дел России [Сергеем Лавровым], мы с Россией добились впечатляющих результатов", - отметил Мадуро. Он сообщил, что "группа российских предпринимателей планирует приехать в Венесуэлу и инвестировать в производство сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственное производство".

Президент отметил, что глава МИД России сообщил о готовности закупать в Венесуэле сельскохозяйственную продукцию, поставки которой заблокированы западными странами. "Это должно послужить дополнительным стимулом для экспорта сельхозпродукции Венесуэлой", - подчеркнул президент.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник совершил однодневный визит в Венесуэлу, провел встречу с президентом южноамериканской страны Николасом Мадуро, переговоры в министерстве иностранных дел и принял участие в церемонии открытия в Каракасе памятника Александру Пушкину.