Пентагон выделил $23 млн на оценку состояния промышленной базы для разработки МБР Sentinel

В Министерстве обороны США рассчитывают, что проверка завершится к 15 июля

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США выделило более $23 млн на оценку состояния промышленной базы, задействованной в разработке межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, призванной заменить устаревшую Minuteman III. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, оборонное ведомство выделило консалтинговой фирме McKinsey & Company $23 803 200 на "оценку состояния индустриальной базы", задействованной в разработке Sentinel. В Пентагоне рассчитывают, что проверка завершится к 15 июля текущего года. На возможные дополнительные проверки ведомство отводит срок до 18 марта 2026 года.

В январе председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) и сенатор Дебра Фишер (республиканка от штата Небраска) опубликовали в газете The Wall Street Journal статью, из которой следует, что ядерное оружие США устарело, а обновление арсенала "недостаточно финансируется и отстает от графика". В статье также подчеркивается преимущество России, которая управляет крупнейшими в мире ядерными силами.

Ранее агентство Reuters информировало, что часть программы по модернизации ядерного арсенала США официально превысила бюджет в $95,8 млрд из-за пандемии и инфляции. Министерство обороны США планировало поставить на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel на замену МБР Minuteman III. Этот этап должен стать одним из центральных элементов модернизации национальных ядерных сил. По оценкам Пентагона, ракета будет развернута не раньше 2031 года. Согласно заявлению ВВС США, "в текущих макроэкономических условиях" вооруженные силы сталкиваются с "проблемами с наймом квалифицированного персонала из-за конкурентного рынка труда и увеличения задержек доставки деталей".